حفل عقد قران الإعلامية شيما صابر واللاعب رامي صبري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية شيما صابر ولاعب فريق إنبي رامي صبري بعقد قرانهما، وذلك يوم الجمعة 8 مايو، في حفل عائلي صغير، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

شيما تألقت خلال الحفل بفستان أبيض ناعم، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة مميزة وزينته بإكسسوار رقيق.

وشيما صابر إعلامية رياضية، كانت بدايتها التلفزيونية من خلال البرامج الحوارية والمنوعات، حيث بدأت حياتها العملية بتقديم عدة برامج على قنوات “دريم”، ثم انتقلت للتلفزيون المصري، ثم قنوات “روتانا مصرية”، ثم انتقلت إلى قناة “ميلودي سبورتس”، ومن هنا غيرت مسارها من برامج المنوعات الى برامج الرياضة.

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انتقلت شيما بعد ذلك إلى قنوات mbc في دبي، ثم انتقلت الى قناة “النهار الرياضية” التي شكلت لها الانطلاقة الحقيقية كمقدمة للبرامج الرياضية وخصوصا “النشرة الرياضية”، خاصة بعد أن اعتادت الظهور أمام الكاميرات وهى ترتدي الملابس الرياضية المثيرة.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لضمان تواجدهم مع الفريق فى الموسم المقبل، لتحقيق رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.