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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يلغي مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية في برشلونة والان مع التفاصيل
السبت 9 مايو 2020
ألغي مهرجان سونار للموسيقى الإلكترونية الذي كان مقررا إقامته في الفترة بين 18 - 20 يونيو/حزيران في برشلونة الإسبانية بسبب وباء كورونا المستجد.
وقال المنظمون في بيان: "دورة عام 2020 من مهرجان سونار في برشلونة لن تقام وستؤجل إلى 2021، اتخذ القرار؛ لأن هذه الطريقة الوحيدة للمحافظة على صحة المتفرجين والفنانين والفرق العاملة على تنظيمه".
استقطب المهرجان العام الماضي أكثر من 105 آلاف متفرج، وستقام الدورة المقبلة منه خلال 17 إلى 19 يونيو/حزيران 2021، وفقاً للبيان.
ويعمل المنظمون على إعادة برمجة غالبية الحفلات والنشاطات التي كانت مقررة هذا العام، وكان سيشارك في دورة السنة الحالية الفرقة البريطانية "ذي كميكال براذرز" والسويدي إريك بريدز والفنزويلية أركا.
وتسجل إسبانيا أحد أعلى معدلات الوفيات جراء "كوفيد-19" مع أكثر من 26 ألف حالة وفاة.
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