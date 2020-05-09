غادة عبدالرازق بفستان الزفاف الأبيض في أول ظهور لها بعد الزواج

متابعة بتجــــــــرد: بعد الإعلان رسمياً عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز” هيثم زنيتا، قررت الفنانة غادة عبد الرازق أن يكون إعلانها الزواج بشكل جديد يحمل الرومانسية، حيث نشرت على حسابها عبر “إنستغرام” صورة لها بفستان زفاف أبيض مكتوب عليها “زواج غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا”، واكتفت بوضع قلوب حمراء تعليقا على الصورة.

وعلق العديد من متابعيها على الصورة بتقديم التهنئة، كما حرص العديد من النجوم والنجمات على تهنئة غادة على الزواج ومنهن زينة، ونوال الزغبي، وسوسن بدر.

يذكر أنه تم عقد القران منذ أيام داخل كواليس مسلسل “سلطانة المعز”، الذي يعرض حاليا، ومن المقرر إقامة حفل الزفاف عقب شهر رمضان، ويقتصر الحضور على بعض المقربين نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يقضيا شهر العسل بإحدى المدن الساحلية.

وتشارك غادة عبد الرازاق في السباق الرمضاني بمسلسل «سلطانة المعز»، مع حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، وكريم الأبنودي، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.