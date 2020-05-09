مكسيم خليل يرفع منسوب التشويق في “أولاد آدم”: الغير متوقع جاي لقدام

متابعة بتجــــــــرد: في الوقت الذي يحقق دوره في مسلسل “اولاد ادم” نجاحاً كبيراً، شوّق النجم السوري مكسيم خليل متابعيه للأحداث القادمة من العمل بصورة نشرها عبر حسابه على إنستغرام من شخصية “غسان” المثيرة للجدل.

ويظهر النجم السوري في الصورة وهو يحمل سلاحاً ويضحك، في اشارة الى كمية الشر القادمة في الحلقات المقبلة من المسلسل الذي يحقق نجاحاً كبيراً هذا العام.

ونجح خليل في تشويق متابعيه واستفزازهم من خلال تعليقه على الصورة قائلا “شو قال كتير متدايقين من غسان؟”.

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وأضاف: “لك له! طولو بالكم شو تركتو لقدام الغير متوقع جاي لقدام حرفياً فاستنونا وشكرا مرة تانية لكلامكم ومسجاتكم الاكتر من رائعة”.

يذكر ان خليل يقدم شخصية “غسان” في مسلسل “أولاد آدم”، وهو شرير يمتلك مئة وجه ولا يستطيع أحد أن يعرف بماذا يفكر. والمسلسل من تأليف رامي كوسا، إخراج الليث حجو، ويشارك في بطولته ماغي بوغصن وقيس الشيخ نجيب ورودني حداد ودانييلا رحمة.