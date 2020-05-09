طارق حامد يهدد رامز جلال.. والأخير يتراجع عن بعض فقرات البرنامج

متابعة بتجــــــــرد: حل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد، ضيفاً على برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويُذاع على قناة “mbc مصر”.

وخلال الحلقة أبدى طارق عصبية واضحة أمام المقلب الذي وجد نفسه فيه وهو ما جعل رامز يقلق من تلك العصبية فحذف فقرات من المقلب حتى لا يثير غضبه أكثر، مثل فقرة الثعبان.

في بداية الحلقة، أخذت المطربة أروى والتي تقوم بدور مذيعة البرنامج رأي طارق حامد في ثلاث صور لنجوم وهم الكابتن رضا عبد العال، والصورة الثانية كانت للفنانة رانيا يوسف، والثالثة كانت لرامز جلال والذي قال عنه إنه “راجل ناجح”، ليظهر رامز جلال أمام طارق حامد بشخصيته الحقيقية، ويقول له: “الأهلاوية موصيني عليك”، ليرد الضحية: “دول ناس محترمين”، ويقوم رامز جلال برش شعره بعدة ألوان مما أثار غضب طارق حامد ليحاول ضربه بالدماغ، مما يجعل رامز جلال يقوم بمرجحته على كرسي الاعتراف في جميع الاتجاهات.

ويتعصب طارق حامد من هذا الأمر وقال له: «هتعصب عليك»، ويسأله ما أسباب المشاجرة مع لاعب الأهلي محمود كهربا في بطولة السوبر المصري بالإمارات، ليُجيبه طارق حامد بأن لاعب الأهلي بدأ بمناوشته وهو ما تسبب في هذا الأمر.

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ثم قام رامز جلال بإنزال طارق حامد في حوض مياه ليرد عليه الأخير بغضب: “هتزعل مني جامد.. أنت مش قدي.. والله يا رامز هكسرك بعد ما تفكني”، ويقوم رامز جلال بإشعال غضب الضحية ويقوم برميه بالكابوريا وهو يقول “الأهلي فوق الجميع”.

ويواصل طارق حامد عصبيته على رامز جلال قائلا: “فكني من الكرسي دا يا رامز هكسرهولك”، ليقوم رامز جلال بمرجحته مرة أخرى من على كرسي الاعتراف.

وفي نهاية الحلقة طالب رامز جلال من فريق عمله بفك طارق حامد من على كرسي الاعتراف، ليجري طارق حامد في اتجاهه ولكن يسقط في المياه ويقوم بضربه بعنف وحاول رامز جلال وفريق عمله تهدئته، ولكن فشلوا في الأمر، وقام رامز جلال بمصافحة طارق حامد وقال له: “بالرغم إني أهلاوي.. بس كلنا بنحبه” لينجح في امتصاص غضبه ويقوموا بعناق بعضهما وتنتهي الحلقة عند هذا الأمر.