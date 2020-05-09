يسرا تكشف عن موقفها من تحول إبنة هشام سليم

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت النجمة يسرا عن رأيها من موقف النجم المصري هشام سليم وإعلانه مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية عن تحول ابنته نور إلى ذكر.

وقالت خلال لقائها في برنامج mbctrending: ” أنا فخورة جدا بهشام سليم وموقفه مع ابنه وفخورة بنور أنه صريح وواضح استطاع أن يعبر بحرية عن مشكلته وان يتحمل هذا الحمل طوال الـ 26عاما”.

كشفت النجمة يسرا عن رأيها من موقف النجم المصري هشام سليم وإعلانه مؤخرا في أحد البرامج التلفزيونية عن تحول ابنته نور إلى ذكر.

وقالت خلال لقائها في برنامج mbctrending: ” أنا فخورة جدا بهشام سليم وموقفه مع ابنه وفخورة بنور أنه صريح وواضح استطاع أن يعبر بحرية عن مشكلته وان يتحمل هذا الحمل طوال الـ 26عاما”.