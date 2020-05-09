أحمد السقا يقبل رأس عابد فهد: هبوسك رغم كورونا لأنك أستاذي!.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النجم السوري عابد فهد مساء السبت ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات الرمضاني "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان المصري أحمد السقا بصحبة رزان مغربي على فضائية "إم بي سي مصر".

وعبّر فهد عن سعادته بحضور البرنامج، قائلا: "جئت إلى هنا حتى أغلب السقا.. فهو لن يُغلب إلا على يد عابد فهد"، مضيفًا: "أنا الرجل الذى يقول للشر قوم وأنا أقعد مكانك".

واستقبل السقا صديقه ومنافسه أيضاً في حلقة اليوم عابد فهد بحفاوة شديدة، حيث استقبله بالأحضان والقبلات رغم فيروس كورونا، قائلاً: "هبوسك رغم كورونا"، فيما عبّر السقا عن سعادته بوقوفه أمام عابد، معتبرا أنه أستاذه في المهنة.

وانتصر النجم السوري عابد فهد، مبكراً على منافسه في المسابقة أحمد السقا، حيث نجح في إنهاء التسابق في الجولة الخامسة قبل الوصول إلى الجولة السادسة والأخيرة، وقرر التبرع بمبلغ الفوز الـ100 ألف جنيه لجمعية الأورمان الخيرية.

وتفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع حلقة عابد فهد في "اغلب السقا"، كما عبّروا عن سعادتهم البالغة بفوزه في الحلقة الخامسة عشر، وذلك بسبب ما يحظى به النجم السوري من شعبية كبيرة بالوطن العربي.

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ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ستة ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.