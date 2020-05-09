ريهام عبدالغفور: رامز جلال "مصيبة سودة".. شاهدي كيف انهارت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، في برنامج "رامز مجنون رسمي" المخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال والمعروض على شاشة mbc مصر.

وسخر رامز في البداية من ملابس ريهام عبدالغفور ووصفها بـ"ميكانيكي سيارات وبسكوتة الشاشة"، وظل يقدمها بشكل كوميدي في البداية ليجعل الجمهور يتوصل لاسمها.

وبدأ المقلب باستضافة ريهام عبدالغفور ببرنامج يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى" كطريقة لاستدراج ضحايا رامز.

بعدها عرضت أروى مجموعة الصور لبعض الشخصيات وظهرت صورة رامز جلال فقالت عنه ريهام "مصيبة سودة" وفجأة ظهر رامز فانتابت عبدالغفور حالة من الرعب.

وقام رامز برفع الفنانة وتدويها في الهواء عدة مرات وخلال ذلك ظلت عبدالغفور تردد "مش قادرة هرجع وأطلقت مجموعة صرخات بشكل هستيري فقام رامز بخلع "قرطها" خوفا من سقوطه.

وانهارت ريهام بسبب قيام رامز برفعها لأعلى، وقالت له "مش قادرة أعصابي سابت"، وأجهشت بالبكاء، وهي تردد "مش قادرة".

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بعدها جاءت فقرة وضعها في حوض المياه، فقالت ريهام "عندي فوبيا وهتخنق لو سمحت" وتغيرت ملامحها بسبب الكابوريا، قبل أن يحضر لها رامز الثعبان ويأمرها بالضحك رغما عنها.

وفي آخر فقرة اعتذر رامز لريهام وقام العاملون في البرنامج بفك قيودها وبعد ذلك سقطت في بركة المياه بشكل مفاجئ وبعد صعودها اعتدت عليه بضربات خفيفة.

وأوقع رامز العديد من الفنانين في فخه كان آخرهم لاعب نادي الزمالك المصري طارق حامد، والفنان الإماراتي عبدالله بالخير، والسعودي حسن عسيري، إضافة إلى فيفي عبده وياسمين صبري، واللاعب محمد الشناوي وغيرهم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل "زي الشمس"، وتم عرضه في رمضان 2019. بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.