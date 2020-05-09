شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 16.. ملك لم تفقد الذاكرة وخططت للانتقام من زياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورات كثيرة شهدتها الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية"، حيث انطلقت الأحداث بوصول زياد (أحمد مجدى) إلى الشركة ويتفاجأ بدعوة كريم (عمر الشناوى) الموظفين على خطبته من ملك (ياسمين صبرى) الأسبوع المقبل، ليدخل زياد لملك فى مكتبها ويعاتبها على ما تفعله.

يعاتب عبد الرحمن (محمد أبو داود) ابنته ملك على تسرعها فى الخطوبة من كريم بعد فترة قصيرة من تركها لزياد، إلا أنها ترفض أى نصائح من أحد، ويترك زياد منزله ويذهب إلى شقته التى كان يجهزها لزواجه من ملك ليعيش فى عزلة، ويزوره صديقه كمال (أحمد الشامى) وشقيقه حسين وينصحاه بالتحدث وعدم الاستسلام ولكنها يبدو فاقد للأمل.

يقرر زياد الذهاب إلى ملك فى حفل الخطوبة وبمجرد دخوله يقف له وتسأله عن شعوره بعدما قررت الارتباط بشخص غيره، لتستعيد بعض الأحداث التى لم تكشفها الحلقات وهى أنها اتفقت مع كريم على التمثيل فى الخطوبة، كما فاجأت ملك الجميع بأنها لم تفقد الذاكرة من الأساس وأنها خططت لكل ذلك حتى تضع زياد فى نفس الموقف الذى عاشته، كما كشفت أنها تواجدت فى حفل زفاف ملك وريهام (أيتن عامر) وتعرضت للحادث فى طريق عودتها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

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