شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فلانتينو" الحلقة 16.. عادل إمام يتزوج داليا البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 16 من مسلسل "فلاتتيتو" زواج عادل إمام من داليا البحيري، حيث ارتدت داليا الفستان الأبيض وارتدى الزعيم بدلة الزفاف وشهد على الزواج سمير صبري وحمدي المرغني، وقضيا أسبوعين عسل لينقلها بعد ذلك في فيلا جديدة اختارت أثاثها بنفسها.

وأقنع الزعيم دلال عبد العزيز بأنه سيسافر لمدة أسبوعين للتعاقد مع رجل أعمال خليجي سيشاركه فى تطوير المدارس الحكومية، وقام حمدي المرغني بتقليد صوت رجل خليجي اثناء حديثه مع دلال عبد العزيز عبر الهاتف لتقتنع بما قاله عادل إمام لها.

وفي سياق مختلف سافر الدكتور أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين إلي باريس لتلقي العلاج والاستجمام بعدما أنهكته المشاكل بين زوجته ووالدته التي تقيم معه في المنزل بصحبة شقيقه الأصغر، وقامت دلال عبد العزيز بالاتفاق مع رانيا محمود ياسين على تطفيش حماتها من منزلها.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.