شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب البرنس.. أحمد زاهر ووصلة هزار مع أحمد داش على تويتر: انسى يا شمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان الشاب أحمد داش صورة له عبر حسابه على تويتر من مسلسل "البرنس"، والذى يشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم، حيث يلعب دور شقيق بطل العمل محمد رمضان من خلال شخصية "عادل"، وعلق على الصورة قائلا: "عادل مش هيسكت".

وما أن نشر الصورة وعلق عليها بهذا التعليق حتى انهال عليه العديد من التغريدات، بينها الفنان أحمد زاهر الذى يلعب دور "فتحي" خلال أحداث مسلسل "البرنس"، قام بمغازلة داش ورد عليه بكتابة: "انسى يا شمام"، ليرد داش بتغريدة أخرى قال فيها: "نهايتك وحشة يا فتحى"، في إشارة إلى الشخصية الذى يلعبها أحمد زاهر، والذى يتآمر على رضوان "محمد رمضان"، منذ بداية الأحداث وتسبب في قتل ابنه وزوجته ثم أدخله السجن بمؤامرة خطط لها مع إخوته.

Advertisements





مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.