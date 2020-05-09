شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل البرنس الحلقة 16.. حبس محمد رمضان 7 سنوات وترحيله للسجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بمشهد مرافعة النيابة داخل المحكمة لاصدار الحكم على "رضوان البرنس" محمد رمضان، والتي أصدرت عليه حكما بالحبس 7 سنوات، وترحيله الى السجن.

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وانتقل المشهد الثانى الى "فتحى" أحمد زاهر وأشقائه "عبد المحسن" إدوارد، "ياسر" محمد علاء، وزوج شقيقته "رأفت" أحمد فهيم، للحديث عن باقى خطتهم بعد أن قرر "فتحى" أن يبحث عن ابنة "رضوان البرنس" دون توضيح ما سيفعله.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.