شكرا لقرائتكم خبر عن تمرينات القطايف.. أحمد حلمى يستغل العزل المنزلى فى التدريبات على طريقته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل النجم أحمد حلمي، فترة العزل الصحي المنزلي التي يعيشها الجميع بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى التدريبات من داخل منزله بعد توقف النشاط الرياضي وغلق جميع الأندية وصالات التدريب.

ونشر حلمي مقطع فيديو وهو يقوم بالتدريبات داخل منزله في شهر رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب معلقاً: "تمرينات القطايف"، والتي ظهر فيها وهو يردد أسماء الأطعمة الشهية التي يتناولها في شهر رمضان مع التمرين.

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وانضم النجم أحمد حلمى، منذ إسابيع، إلى مبادرة الخير على إنستجرام، التى سيشارك متابعوه البالغ عددهم 11.6 مليون شخص رسائل خاصة حول عمل الخير وأشكاله المختلفة على حسابه على إنستجرام.

وعن اختياره سفيرًا للمبادرة، قال الفنان أحمد حلمى فى بيان: "تشكل هذه المبادرة خطوة إيجابية تجسد معاني وقيم الشهر الفضيل، حيث يتبارى الجميع في ممارسة جميع أشكال الخير والعطاء وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليًا، تبرز هذه المبادرة كوجهة تجمع المستخدمين لنشر قيم الخير خلال الشهر الفضيل، وأنا سعيد باختياري لإطلاق المبادرة في العالم العربي، وأتمنى أن تواصل عجلة الخير دورانها دون توقّف طوال شهر رمضان".