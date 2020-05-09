شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة تانية.. باسكال مشعلانى وإيساف يطرحان ديو جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة اللبنانية بسكال مشعلانى، اليوم السبت، ديو غنائى جديد يجمعها بالفنان إيساف، من خلال أغنية تحمل اسم "فرصة نرجع"، كلمات الشاعر الغنائى رمضان محمد، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقى مو الشاعر، وتم تصويره فيديو كليب من إخراج هنا حافظ.

كلمات أغنية "فرصة نرجع"، هى:

تصعبت مره واحده .. ومين هيواسى ويطيب

يابخت إللى وقت الشده

ربنا جنبه وقريب

قفلت أبواب بيوت الله .. لكن ابوابه

مفتوحه

ولسه حاسين طاقة نور

جوا القلوب المجروحه

وبعيد عن بعض أه لكن

بنخاف على بعض ونطيب

فرصه نرجع لربنا .. ونحس مره ببعضنا

Advertisements

يمكن ده إختبار منه

ويارب ننجح كلنا

أكتر وقت ناخد منه حكمه هو الوقت ده

علشان لما بقى نعدى م اللى احنا فيه نحس برضا

قفلت أبواب الكنائس

ومسيرها تفتح من تانى

ومين غير ربنا يقدر بس

ينجينا منها فثواني

وبعيد عن بعض اه لكن بنخاف على بعض و نطيب

وكان رمضان محمد مؤلف الأغنية، قد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنه فكر فى الأزمة التى نمر بها حالياً، ووجد أن من الضرورى التقرب من الله ويعود الكل للاحساس ببعضهم وهذه رسالته من الأغنية، متمنياً أن تنال إعجاب جمهور وقت طرحه.

فى سياق آخر، تتعاون باسكال مشعلانى فى أغنية تحمل اسم "استنى" مع الشاعر محمد رفاعى والملحن ملحم وتقدمها باللهجة المصرية بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "اتعذبت كفاية" وتراهن باسكال على الأغنية الجديدة، حيث تقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.