شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش يفتح صفحة جديدة مع "رضوان" فى البرنس ويطلب السماح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان الشاب أحمد داش متابعيه بصور من وراء كواليس تصوير مسلسل البرنس، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ويعرض في السباق الرمضاني الحالي، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ونشر داش صورا له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يطلب السماح من شقيقه وراء القضبان، وكتب: "السماح يا أخويا"، وسرعان ما استقبلت الصور التي احتضن فيها داش شقيقه رمضان، الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل المتابعين.

وبدأت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل البرنس، بمشهد زيارة "عادل" أحمد داش لشقيقه "رضوان البرنس" محمد رمضان داخل محبسه بالقسم، وحاول أن يوضح له بأنه شهد زورا ضده هو وشقيقته "نورا" ريم سامى، بسبب تهديد "فتحى" أحمد زاهر لهما.

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