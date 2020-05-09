شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت "ريهام عبدالعفور" عن برنامج الممثل المصري رامز جلال؟ والان مع التفاصيل

السبت 9 مايو 2020 وصفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، أثناء برنامج”رامز مجنون رسمي” الفنان المصري رامز جلال بـ« مصيبة سودا».

جاء ذلك بعدما وجهت الفنانة أروى لريهام عبدالغفور سؤال بخصوص رامز جلال فأجابت: «رامز دا مصيبة سودا».

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