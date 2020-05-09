روجينا لـ"الخليج 365": "البرنس" أرهقني.. و"فدوى" أنجح أدواري

تمردت الممثلة المصرية "روجينا" على أدوار الفتاة الحالمة وقفزت إلى منطقة جديدة في مسلسل "البرنس"، حيث قدمت لأول مرة عبر مسيرتها الفنية شخصية تاجرة مخدرات.

وحققت روجينا بشخصية "فدوى" نجاحا كبيرا، حيث غيرت نبرة صوتها من أجل التعايش مع الشخصية، ولذا تركت بصمة مع الجمهور من الحلقات الأولى، وأصبحت علامة بارزة في ماراثون رمضان الدرامي.

في حوارها لـ"الخليج 365" كشفت روجينا عن كيفية تحضيرها لمسلسل "البرنس" وأصعب مشاهدها و"الكيمياء" التي تربط بينها وبين مخرج العمل محمد سامي.. وإلى نص الحوار:





بداية كيف تم ترشيحك لأداء شخصية "فدوى" في مسلسل "البرنس"؟

رشحني للدور مخرج ومؤلف العمل محمد سامي، وعندما قرأته شعرت بخوف شديد جدا لأن الشخصية مختلفة عني في كل شىء، لا نبرة صوتها تشبهني ولا حركاتها، لكن محمد سامي شجعني على التوحد مع الشخصية، فهو أكثر مخرج راهن على موهبتي ووثق في إمكانياتي كممثلة لحد كبير.

وهل كان التحضير للشخصية سهلا أم صعبا؟

درست مهنة التمثيل 4 سنوات، وشاركت في عدد كبير من التجارب الفنية على شاشتي السينما والتلفزيون، ورغم هذه الخبرة، أرهقني هذا الدور جدا، وقمت بمذاكرة تفاصيله أكثر من مرة، فأنا أقدم شخصية تاجرة مخدرات، لا حدود لتصرفاتها، وفي الوقت نفسه ظلها خفيف، ومثل كل أنثى تتمنى إنجاب طفل، وهي تركيبة صعبة شعرت بتحدٍ كبير أثناء تمثيلها وكنت خائفة من رد فعل الجمهور.





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وكيف قيمت استقبال الجمهور للشخصية؟

تلقيت ردود أفعال طيبة من أول مشهد لي في المسلسل، ولمست نجاح الدور من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة "فدوى" مصحوبة بجمل حوارية لها من المسلسل، وهذا جعلني أشعر بسعادة بالغة، وعلى مدار مشواري الفني حققت قفزات كثيرة كممثلة، ولكن أعتبر "فدوى" أكبر نجاح في حياتي الفنية وأشكر الله على ذلك.





حدثينا عن الكيمياء التي تربط بينك وبين المخرج محمد سامي؟

كما قلت في موضع سابق، هو أكثر مخرج راهن على موهبتي، وأشعر بسعادة عندما أعمل معه، لأنه محترف ويعمل دائما لصالح الممثل، وقدمت معه 6 أعمال فنية منها مسلسل "الأسطورة".

وماذا عن التعاون مع محمد رمضان؟

تربطني بالفنان محمد رمضان علاقة طيبة، وهو يعتبرني "فأل خير" عليه، وأنا كذلك، فقد عملت معه 3 أعمال وكلها نالت إعجاب الجمهور وحققت نجاحا له صدى كبير وهو مسلسل "الأسطورة" ومسرحية "أهلا رمضان" التي استمر عرضها 3 سنوات، وأخيرا "البرنس" وهو فنان مجتهد وموهوب.





هل أثر انتشار فيروس كورونا على تصوير المسلسل؟

قمنا بتصوير جزء من المسلسل بعد انتشار الفيروس، وعلى الرغم من توفر كل الإجراءات الاحترازية مثل التعقيم، كنت أشعر بخوف شديد وفي أوقات كثيرة كانت تزداد ضربات قلبي ويتأثر ضغطي بسبب الخوف من وجود شخص يحمل العدوى وينقلها لي ثم أنقلها لأسرتي.

ما تقييمك للدراما المصرية في رمضان 2020؟

فخورة بكل الأعمال المعروضة، وأهم ما يميز هذا الموسم التنوع في الأعمال ومشاركة الزعيم عادل إمام بمسلسل "فلانتينو"، وجميع الأعمال تؤكد أن مصر ما زالت هوليود الشرق ورائدة في الفن.



