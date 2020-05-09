نوال الزغبي تسير عكس التيار وتقول “من غير اللائق”

كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أنها حاولت العمل على ألبومها خلال فترة الحجر المنزلي، حيث قامت بتسجيل أغنية باللهجة اللبنانية، معلنة الانتهاء من أربع أغنيات فقط منه، مشددة ان هناك المزيد من العمل قبل الانتهاء من الألبوم بشكل كامل.

ورداً على سؤال كيف تقضي وقتها خلال الحجر المنزلي، لفتت نوال أنها تتابع تويتر لمعرفة آخر التطورات والآراء، متابعة أنها ستذهب لزيارة دور العبادة بعد الانتهاء من التعبئة العامة. خاتمة حديثها بالقول “ليس من اللائق االتفكير بحفلات وكيفية اقامتها في تلك الظروف الصعبة خاصة أن هناك ضحايا بسبب فيروس كورونا.

آخر أعمال النجمة الذهبية أغنية “اتحاربت” وهي تتر مسلسل “سلطانة المعزّ” للنجمة المصرية غادة عبدالرازق. هذا التعاون بين نوال وغادة، هو الأول لهما، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققته نوال قبل سنتين في مصر بشارة “الناس العزاز” لمسلسل “لأعلى سعر” للنجمة المصرية نيللي كريم.