نجلاء بدر: لم أشعر بالندم بسبب "البرنس".. و"الفتوة" أرهقني لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية نجلاء بدر عن سر سعادتها بالنجاح الذي حققه دورها في مسلسل "البرنس" رغم انتهائه بعد عرض 5 حلقات فقط، حيث تعرضت الشخصية التي تلعبها لحادث سير أدى إلى مقتلها.

وقالت نجلاء في تصريح خاص لـ"فوشيا": "بالتأكيد سعيدة جدًا جدًا بردود أفعال الجمهور على المسلسل ودوري بالتحديد، ولكن أكثر ما يسعدني أنني لم أشعر بالندم بعد موافقتي على المشاركة في العمل، خاصة أنني كنت قد رفضته في البداية".

وأضافت بدر: "عندما اقترح المخرج محمد سامي، علي شخصية لبنى، كان سيناريو المسلسل غير كامل، وتخوفت من فكرة تجسيد دور سينتهي سريعًا وقد لا يفرق في مشواري، ولكن بعدما قرأت السيناريو كاملًا تراجعت ووافقت على الفور لأنني وجدته عملًا فنيًا متكاملًا".

وتابعت الفنانة المصرية: "أعتبر البرنس نقلة في مشواري، خاصة أن الشخصية حققت نجاحًا كبيرًا رغم مساحتها الصغيرة، مع العلم أن شخصية لبنى محورية في الأحداث وليست هامشية".

وعن مسلسل "الفتوة"، قالت نجلاء: "هذا العمل يحمل مكانة خاصة في قلبي، لأنني بذلت جهدًا غير عادي في التحضير له، لاسيما أن الأحداث تدور في حقبة زمانية قديمة، لا تتوفر فيها صور أو مقاطع فيديو لكي أستطيع التحضير لها فقرأت كثيرًا عن تلك الحقبة وطبيعة السيدات حينها".

وأردفت: "كما أن العمل مع الفنان ياسر جلال ممتع جدًا، هو موهوب ومؤمن بروح الجماعة، وأعتقد أنه كان يستحق البطولة المطلقة منذ فترة طويلة وأنها تأخرت كثيرًا بالنسبة له".

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وعن الفرق بين العمل مع ياسر جلال ومحمد رمضان في "البرنس"، قالت نجلاء بدر: "لكل فنان شكل وأسلوب خاص به، رمضان طموح وموهوب جدًا ويؤدي كل مشهد بإتقان وإخلاص، وياسر أيضًا لديه موهبة عظيمة ويستحق المكانة الحالية، وسعدت للغاية بالعمل معهما".

ومسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي ومجدي فكري وأحمد خليل، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أما "البرنس" فهو من بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز وإدوارد ورحاب الجمل وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

يذكر أن نجلاء بدر كانت حديث رواد السوشال ميديا، أثناء عرض الحلقات الأولى من مسلسل "البرنس"، وتعاطف الكثيرون مع دورها، خاصة بعدما تسبب أشقاء زوجها في تدبير حادث مقتلها هي وابنها.

وحينها، رفض المتابعون فكرة إنهاء دور نجلاء بدر، مؤكدين أنها موهوبة وأدت الشخصية بإتقان شديد جعلهم يريدون استمرارها حتى نهاية المسلسل.