طارق الشناوي يشتكي غادة عبد الرازق.. ويؤكد: القضاء هو الفيصل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد الناقد الفني المصري طارق الشناوي على اتهامات مواطنته الفنانة غادة عبد الرازق بأنه يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال الفنية، لكن رده لم يكن على شكل تصريحات.

فقد أكد الشناوي تقدمه بشكوى إلى نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها، وتقدمت النقابة بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها غادة عبد الرازق، خاصة أن القانون يلزمه بالتقدم بشكوى إلى نقابتها.

الشناوي أكد أيضا أن النقيب وعده بأنه سيكون هناك قرار حاسم في هذا الأمر، واعتبر الشناوي أن القضاء هو الفيصل في هذا الأمر، متسائلا، "لماذا سكتت غادة عبدالرازق طيلة هذه السنوات عن الأمر إن كانت صادقة".

وقال الشناوي: "إنه يرفض أن ينحدر إلى هذا المستوى من الأقوال الصادرة عن الفنانة المصرية، خاصة أن الأمر دخل في إطار التشويه، لذلك لابد من رد قضائي عليه".

يشار إلى أنه لم تمضِ ساعات على إعلان غادة عبدالرازق عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الجديد هيثم زنيتا حتى أقحمت نفسها في أزمة مع الشناوي.

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وكان الشناوي ظهر في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، ليتحدث عما يدور في الساحة الفنية وتقييمه للأعمال التي تُعرض، وحينما تحدث عن غادة عبدالرازق التي يعرض لها مسلسل "سلطانة المعز".

الشناوي أكد أنها ممثلة صاحبة أداء مميز وتمتلك الموهبة، لكن اختياراتها في السنوات الأخيرة خاطئة وأثرت على مسيرتها، وكذلك رصيدها لتقرر الفنانة المصرية أن ترد على الشناوي بطريقتها الخاصة.

فقد لجأت غادة إلى حسابها عبر "إنستغرام" من خلال خاصية القصص المصورة، ونشرت صورة من لقاء الشناوي مع لميس الحديدي، لتؤكد أنه على المصريين أن يعرفوا أن الشناوي يتلقى أموالاً من أجل الكتابة بشكل جيد عن الأعمال.

ولم تقف عند هذا الحد، بل أكدت أن لها تجربة سابقة معه في مسلسل "حكاية حياة" الذي عرض قبل سنوات، بعدما قامت بدفع أموال له من أجل الكتابة عن العمل بشكل جيد.