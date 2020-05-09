شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة التونسية: الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان يبكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة التونسية لطيفة أنها تشعر بالحنين إلى تونس، والأجواء الرمضانية فى بلدها، قائلة: "الحنين إلى تونس يبكيني بدموع تغلبنى". وقالت لطيفة فى تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني بدموع تغلبنى ".



لطيفة

وفى سياق آخر طرحت المطربة التونسية لطيفة، أغنيتها الجديدة "حب بيغير ملامح"، وهى من كلمات وألحان إسلام صبرى، وتقول كلماتها: "هادى ومتهور غيور واثق فنفسه، بيحبنى قد الدنيا كلها وبيحب نفسه، غريب وكتاب مفتوح، شرس طيب بحبوح، هو ده حبيبى اللى مدوخنى منين ما أروح، مافيش فى الدنيا دى زى حبيبى، قلبى أنا داب فى هواه، مجنون وجنانه ده حاجة عجبانى ومجننى معاه، لما بزعل بلاقيه محتار، وأبعد عنة بينهار، وأصحى الصبح ألاقيه جايبلى ورد ومحضرلى فطار، زى البيبى، بفرح ألاقيه مبسوط، أزعل ألاقيه مغضوض، وعشانى يهد الدنيا كلها كأنه أخطبوط".

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وطرحت لطيفة، مؤخرا عدد من أغانى ألبومها الجديد المقرر طرحه قريبا، منها "اقوى واحدة"، "مابكرهوش" من ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".