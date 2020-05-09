شكرا لقرائتكم خبر عن سكوتر وكمامة طبية.. هكذا واجه سعد لمجرد فيروس كورونا في الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم المغربي سعد لمجرد على اتباع تعليمات السلامة والوقاية وعدم الاختلاط والمحافظة على التباعد الاجتماعي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفد 19"، أثناء نزوله للشوارع والخروج من العزل الصحي المنزلي.

ونشر لمجرد صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يرتدي فيها الكمامة الطبية التزاماً بالتعليمات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، بالإضافة إلى استقلاله لـ "سكوتر" للمحافظة على عدم الاختلاط مع المواطنين في الشارع.

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وطرح النجم سعد لمجرد دعاء "باب الرجاء"، عبر قناته على يوتيوب، أمس الجمعة والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي، وشارك سعد لمجرد جمهوره مقطع من الدعاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب عليه قائلا: "اللهم إننا نطرق بابك فشافي عبادك وارحم موتانا وارفع عنا هذا الوباء إنه لا يرد من قَصَدك و طرق باب الرجاء في هذه الليالي المباركة".

سبق وشارك النجم المغربى سعد لمجرد، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من داخل العزل الصحى المنزلى الذى يقضيه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهر لمجرد فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، منذ قليل، وهو يقوم بعملية تنظيف شاملة للمنزل، بالإضافة إلى ظهوره وهو يرقص ويغنى بعد الانتهاء من عملة تغير ملامح المنزل مستغلاً وقت الفراغ الذى يعيشه بسبب فيروس كورونا.

وكان الفنان المغربى ​سعد لمجرد​ احتفل بعيد ميلاده منذ عدة أيام بمفرده مع قطته فى منزله فى باريس، ونشر صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "جزيل الشكر لكل من عايدنى اليوم وعلى رأسهم والدَى وأخى وأهلى وأعز أصدقائى والفانز الغاليين جدًا على قلبى ..من صميم القلب أقول لكم ألف شكر وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفرلكل واحد منا .. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل".