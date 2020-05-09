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شكرا لقرائتكم خبر عن "ليالينا 80" الحلقة 15.. محمد على رزق يفكر فى الزواج مرة ثانية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل "ليالينا 80" إخبار "مرتضى" محمد علي رزق صديقه بأنه يريد أن يتزوج للمرة الثانية، لكى يكون لديه طفل يحمل اسمه، ولكن صديقه ينصحه بالاختيار الصحيح، وعدم زواجه من "بدرية" نهى عابدين.
ويقابل "مرتضى" محمد على رزق "بدرية" نهى عابدين، ليخبرها بحيرته في علاقته بها، ويسألها عن علاقتها السابقة، لتخبره بأنها كانت مرتبطة، وعلى وشك الزواج، لكنها لم تتم لأنها كانت تبحث عن الأمان، ثم تخبره في النهاية بأنها ستتزوج من شخص آخر، وستتركه أيضا، بسبب عدم جدية مرتضى في علاقتهما.
وانتهت الحلقة بذهاب "هشام" إياد نصار إلى عمل "مريم" غادة عادل ليجدها تخرج مع "مدحت" محمد الشقنقيري فيحدث شجار بينهما، رغم أنهما كان في مهمة عمل، ويطلب منها معرفة ما بينها وبين مدحت وإلا قام بعمل حادثة بالسيارة، فتخبره بأنه يريد الزواج منها، ويصفعها بالقلم على وجهها.
مسلسل "ليالينا 80" بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح. إنتاج:تامر مرسي.وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.
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