شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فرصة تانية الحلقة 16.. مصرع أيتن عامر فى شقة أحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "فرصة تانية" العديد من التطورات المثيرة والمفاجآت أيضاً، وكان أبرزها وفاة ريهام (أيتن عامر)، حيث جاءت الواقعة عندما ذهبت إلى شقة زياد (أحمد مجدى) الجديدة التى كان يجهزها من أجل زواجة من ملك (ياسمين صبرى) ويفاجأ بوجودها وبكيفية وصولها الى عنوان الشقة، ولكنها تخبره بأنها تراقبه طوال الوقت وتعرف عنه كل شىء.

وتواجدت ريهام لمقابلة زياد والشماتة فيما حدث له وقالت له :"كان نفسى أسالك سؤال واحد؟ حسيت بايه لما شفت ملك بتتجوز واحد تانى غيرك"، ليرد زياد، أنا خسرت كل حاجة وانتى الكابوس اللى مش عاوز يخلص ابداً، وتضحك ريهام بشكل هستيرى مع نزول دموعها فى نفس الوقت، لتخبره بأنها مبسوطة لأنها تراه مكسور مثلها كسرها وأنها لا تستحق ما حدث لها وأن خطأها أنها أحبته بجد.

وأضافت ريهام :"كنت بعدى كل اللى فات علشان بحبك وانت ولا قدرت، أنا حاسة ان حقى بيرجعلى، وأنا هفضل الشبح اللى هيفضل يطاردك طول حياتك ومش هتعرف تخلص منه، وتخرج سكينة من حقيبتها وتحاول الانتحار، ولكن زياد يتدخل ويمسك بيدها وعندما يقترب منها يصطدما وتدخل السكين فى جسد ريهام وتعود الى الخلف لتسقط من أعلى بلكونة الشقة.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.