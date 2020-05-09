شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة محمود ياسين تحل بدلاً من عائلة سمير غانم فى دراما رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد الجمهور على مشاهده النجم سمير غانم وأفراد عائلته فى دراما رمضان من كل عام، حيث قدمت دنيا سمير غانم أكثر من مسلسل فى السنوات القليلة الماضية، ونفس الأمر بالنسبة لايمى سمير غانم التى تواجدت كثيراً فى الأعوام الماضية، سواء مع زوجها حسن الرداد أو مع شقيقتها دنيا، إضافة إلى مشاركة الفنانة دلال عبد العزيز معهم كضيفة شرف أو فى أعمال بعيدة عنهم.



عائلة سمير غانم

ولكن فى شهر رمضان هذا العام اختفت هذه الأسرة بغياب دنيا وايمى وأيضاً سمير غانم حيث لم يقدموا أى أعمال فى دراما هذا العام، واكتفت العائلة بتواجد الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسلين وكذلك حسن الرداد الذى يقدم بطولة مسلسل، إلا أن اللافت هو ظهور عائلة النجم محمود ياسين على الساحة بقوة فى دراما رمضان الجارى لتحل مكان عائلة سمير غانم.



محمود ياسين وعائلته

يقدم السيناريست عمرو محمود ياسين فى دراما رمضان هذا العام مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى يتم عرضه على قناة cbc بشكل حصرى، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، ايمان السيد تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي.



عمرو محمود ياسين فى كواليس ونحب تانى ليه

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كما تشارك شقيقته رانيا محمود ياسين فى بطولة مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام والذى يتم عرضه على قناة dmc بشكل حصرى، والعمل تأليف تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.



رانيا محمود ياسين فى فلانتينو

ولأول مرة يتواجد حفيد محمود ياسين فى الدراما الرمضانية هذا العام، بعد ظهوره الأول فى احدى حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك 3"، حيث يشارك محمود عمرو محمود ياسين فى بطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال والذى يتم عرضه على قناة الحياة، والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك فى بطولته، أحمد صلاح حسنى، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أنعام سالوسة، ليلى أحمد زاهر، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، عهدى صادق، مجدى فكرى، مها نصار، ياسر الزنكلونى.