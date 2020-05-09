شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس "بـ100 وش".. عصابة عمر وسكر تحتفل بعيد ميلاد محمد ممدوح تايسون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة مسلسل بـ 100 وش بعيد ميلاد الفنان محمد ممدوح "تايسون"، خلال كواليس تصوير المسلسل، الذى يعرض حاليا ضمن سباق دراما رمضان 2020.

وقال آسر ياسين، فى مقطع فيديو: "عصابة عمر وسكر تتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا تايسون"، ليهتف بعدها باقى فريق العمل: "تايسون تايسون.. أوعى يجيلك تايسون"، ليرد ممدوح، قائلا: "‎ربنا يخليك ليا يا صاحبى وأخويا ويخليكم ليا يا أحلى عصابة مكسرة الدنيا، وبجد ربنا ينجحكم ويفرح قلبكم زى ما فرحتونى أوى كدة".

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كما نشر الفنان الشاب إسلام إبراهيم، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تذكارية جمعت أبطال المسلسل خلال التصوير.





وكانت أحدث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "بـ100 وش"، بدأت بعثور نجلاء دنيا ماهر على سكر "نيللى كريم" وعلى أفراد العصابة بعد محاولات عديدة للوصول إليهم، بعد أن نصب عليها الموظف المرتشى، وفتح عليها آلة حادة، واسترجعت نجلاء ذكرياتها في فيلا "عم غزال" وأنها سبب نجاح عملية النصب والحصول على 20 مليون جنيه، وأنها في النهاية يتم النصب عليها، وهددت "نجلاء" أفراد العصابة بإبلاغ الشرطة عنهم.

وفى المشهد الثانى ينفذ عمر "آسر ياسين" وسكر "نيللى كريم" وأفراد العصابة عملية نصب جديدة ولكنهم لم يأخذوا إلا أموالا قليلة ويخططون لعملية نصب أكبر، حيث يعانى عمر من أن أموال عملية النصب انتهت كما اشترت سكر محل كوافير خاص بها ولا تملك أموالا أخرى، ليتفقا سويا على التخطيط لعملية نصب جديدة.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.