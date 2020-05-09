شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان ترفع شعار قصص الحب من طرف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مسلسلات رمضان الجارى، والتى تُعرض حلقاتها على مختلف القنوات الفضائية العديد من قصص الحب فى سياق الدراما، فلا يوجد عمل يخلو من قصص الحب، إلا أن اللافت للانتباه سيطرة قصص الحب من طرف واحد على الأعمال المعروضة هذا العام، حيث تتضمن معظم هذه الأعمال قصة حب أو أكثر من طرف واحد، وذلك يساهم فى الخط الدرامى لأحداث العمل خاصة فى موقف الطرف الثانى من الطرف الأول فى قصة الحب.

فى البداية مسلسل "فرصة تانية" الذى يحظى بنصيب الأسد من قصص الحب من طرف واحد، حيث تظهر القصة الأولى فى حب ريهام (أيتن عامر) لزياد (أحمد مجدى) وهو لا يبالى رغم أنها تزوجها بسبب الظروف وطلقها ولكنها مستمرة فى مطاردته، وفى نفس العمل تحب صافى (هبة عبد الغنى) سامح (ادوارد) من طرفها فقط وهو لا يبادلها نفس الاحساس رغم مشاكله مع زوجته، وفى نفس الوقت يوجد زميل لصافى فى العمل يحبها من طرف واحد أيضاً إلا أنها منشغله بسامح.



ايتن عامر واحمد مجدى

أيضاً فى مسلسل "البرنس" توجد قصة حب من طرف واحد حيث يحب رضوان (محمد رمضان) علا (نور) إلا أنها دائماً ما كانت تعتبره مثل أخوها لأنها أكبر منه فى السن ولكن يبدو أن الحلقات المقبلة ستشهد مبادلة علا الحب لرضوان الذى لا يزال يحبها، خاصة بعد مواقفه معها ومساعدتها بشكل دائم، إضافة إلى وفاة زوجته وكونه أصبح وحيداً.



محمد رمضان ونور

وفى مسلسل "النهاية" ظهرت فى الحلقات السابقة قصة حب كبيرة من طرف صباح (سهر الصايغ) لـ زين (يوسف الشريف) إلا أنه تزوج من واحدة أخرى وهى رضوى (ناهد السباعى)، ولكن صباح لم تستلم وقررت صناعة روبوت باسم زين بعد سرقة الوعى الخاص به من الشركة التى يعمل بها، حتى يكون معها واعتبرته زوجها لأنها الأحق به.



سهر الصايغ ويوسف الشريف

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وفى مسلسل "الفتوة" تعيش جميلة ( نجلاء بدر) قصة حب من طرف واحد تجاه حسن الجبالى (ياسر جلال) إلا أنه لا يبادلها نفس الشعور خاصة وأن يحب ليل (مى عمر) التى تحبه أيضاً، وفى نفس العمل يحب عزمى أبو شديد (أحمد صلاح حسنى) جميلة ولكن قلبها مازال مع حسن الجبالى.



نجلاء بدر وياسر جلال



احمد صلاح حسنى ونجلاء بدر

أما مسلسل "خيانة عهد" عاشت سارة (هنادى مهنى) قصة حب من طرف واحد مع هشام (خالد أنور) قبل وفاته ولكنه لم يكن يحبها، وفى نفس العمل يحب منعم (بيومى فؤاد) عهد (يسرا) من طرف واحد حيث تعتبره مقل أخوها ولا تبادله نفس الشعور، وكذلك فى مسلسل "بـ 100 وش" يحب حمادة (اسلام ابراهيم) نادية (منة سماحة) أخت سكر (نيللى كريم)، إلا أنها تحب شخص آخر .