هؤلاء المشاهير يلتزمون بإجراءات الوقاية الصحية من فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 9 مايو 2020 07:44 مساءً - مازال عدد كبير من مشاهير الفن في الولايات المتحدة ملتزمون بارتداء معدات الوقاية الصحية ،وكشفت عدسات وسائل الإعلام والمعجبين أن الفنانات هن الأكثر إلتزاماً للآن بإرتداء معدات الوقاية الصحية من كمامات طبية وقفازات من المشاهير الرجال خاصةً في الولايات المتحدة التي احتلت المركز الأول بعدد الإصابات الذي اقترب من المليون،وأكثر من 75ألف حالة وفاة مما جعل المشاهير يؤكدون حتى في منصاتهم الإجتماعية: أن فيروس كورونا ليس مزحة ويجب التعامل معه بحذر وجدية ومسؤولية عالية عبر التباعد الإجتماعي وارتداء معدات الوقاية الصحية منه.

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فشوهدت إيما روبرتس تشتري صحفاً ومجلات ورقية في استوديو سيتي بولاية كاليفورنيا وهي ترتدي كمامة من القماش الحريري وقفازات وردية اللون.

وأليساندرا إمبروسيو لم تدع فيروس كورونا يحرمها من قهوتها الصباحية لكنها ارتدت كمامة خلال تناولها لها من المقهى في برينتوود بكاليفورنيا أيضاً.

الممثل بن إفليك وحبيبته الجديدة آنا دي آرماس يتجولان دائما بالكمامات الواقية خلال نزهتهما اليومية في شوارع لوس أنجلوس قرب مقر إقامتهما المشترك خلال فترة الحجر المنزلي ولا يبتعدان عن منطقتهما السكنية إطلاقاً.

أما ديان كروغر فشوهدت ترتدي فستاناً ورديا مع كمامة وقفازات سوداء خلال تسوقها من محل بقالة مع والدتها في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا.

ولفتت الممثلة الحسناء جينيفر غارنر،طليقة بن إفليك، الأنظار إليها بارتدائها كمامة برتقالية مصممة من القماش خلال تنزهها مع عائلتها في باسيفيك باليساديس بولاية كاليفورنيا حيث تقيم.وشوهدت كيت بيكنسيل مع صديقها جودي جريس يتجهان لبقالة وهما يرتديان كمامات إن 95 الطبية التي يرتديها عادةً طواقم الرعاية الصحية.

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وكانت الممثلة غوينيث بالترو وزوجها براد فالتشوك ملتزمان بارتداء الكمامات خلال نزهة مشتركة لهما في باسيفيك باليساديس بكاليفورنيا التي ألزمت مواطنيها بارتداء الكمامات بعد ارتفاع الإصابات فيها.

الممثلة المرحة ريز ويذرسبون شوهدت أيضاً تستمتع بنزهة على الدراجة مرتدية كمامة مصنوعة خصيصاً لها من القماش مع إبنها ديكون فيليب في ماليبو- كاليفورنيا بعيداً عن الإزدحام والتجمعات بوسط كاليفورنيا في الشهر الجاري،وتكسر الحجر المنزلي دائما من أجل التنزه على دراجتها الهوائية فقط.وفي الأسبوع الأول من شهر مايو – أيار الجاري،شوهدت الممثلة ساندرا بولوك ترتدي الكمامة والقفازات خلال تناولها صندوق موز عضوي من مزرعة أحد أصدقائها في لوس أنجلوس،ويبدو أنها قد خسرت الكثير من وزنها خلال فترة الحجر المنزلي لأكثر من شهر ونصف ،حيث وصفها البعض في وسائل التواصل الإجتماعي أنها في زمن الكورونا أكثر رشاقة ،وربما يكون السبب حرصها هي وعائلتها على تناول أغذية وخضروات وفاكهة عضوية طبيعية لرفع مناعتهم أكثر ضد فيروس كورونا.

وكشفت الممثلة الجنوب إفريقية تشارليز ثيرون بمشترواتها الكبيرة من محل بقالة في بريستول- غرب هوليوود ،وارتدائها كمامة وقفازات طوال فترة تسوقها بأنها ملتزمة أيضاً بالحجر المنزلي،وتتسوق مرة واحدة في الأسبوع ،ولا تخرج إلا للضرورة القصوى فقط.