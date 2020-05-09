مقتل أيتن عامر وكشف كذب فقدان ذاكرة ياسمين صبري

تبدأ أحداث الحلقة 16 بداية مأساوية لـ زياد (أحمد مجدي) بسبب خِطبة ملك (ياسمين صبري) على زميلها في العمل كريم (عمر الشناوي)، فيصطدم به ويهدده بأنه لن يحصل على ملك ولن تتم هذه العلاقة.
يحدث خلال الحلقة أحداث غير متوقعة ، حيث اتفقت ملك مع زميلها كريم على أن يتخذ أمر علاقتهما "تمثيلية" أمام زياد، فيذهب زياد إلى حفل الخطوبة، لتكشف له ملك الامر وان كل ماحدث من فقد الذاكرة، وحبها لكريم، مجرد "كذبة " منها للإنتقام منه ، وتجعله يشعر نفسشعورها عندما شاهدت زواجه على ريهام "أيتن عامر".
تشهد الحلقة صدمة زياد من تصرفات ملك تجاهه، ومعرفة أن كل مامر به من محاولات لإعادة قلبها له لاشيء أمام كذبها في أمر فقدان ذاكرتها.
تنتهي الحلقة بذهاب زياد إلى شقة الزوجية التي كانت من المفترض أن تجمع ملك وزياد، ليفاجىء بوجود ريهام هناك، ويحدث بينهما نقاش حول ماحدث له مع ملك وانها هي الاحق بقلبه وحبه، وتخرج أيتن سكينمن حقيبتها لتنتحر أمام زياد ليوضح الامر بأن من هو الذي قتلها تنفيذاً لتهديدها، وبالفعل تنجح في ذلك وتقع من شرفة المنزل.
يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول قصة حب تواجه العديد من الأزمات والمشاكل وفي محاولة لمواجتها وتخطيها.
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