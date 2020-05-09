ريهام عبد الغفور ضحية برنامج رامز مجنون رسمي 16 السادسة عشر

يستضيف الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم، من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، الفنانة ريهام عبد الغفور، لتكون ضحية الحلقة 16 من البرنامج المذاع عبر قناة mbc الفضائية.
يُعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثيرمن المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيففي مقلبه.
ويتم ربط الضيف في كرسي ويتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاهات وسط صراخ من الضحية.
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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