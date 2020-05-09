الطلاق يفتح حياة جديدة لـ ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي

بعد مرور 15 حلقة من أحداث المسلسل الرمضاني "ونحب تاني ليه"، مازال يحتوي على أحداث مشوقة ومتتابعة لأبطاله"ياسمين عبد العزيز، شريف منير ، كريم فهمي" وتجربة الحب مرة أخرى بعد الطلاق، والثقة في شراكة الراجل في الحياة .

بعد ظهور مراد (كريم فهمي) في حياة غالية (ياسمين عبد العزيز) بالصدفة، خافت من دخوله لحياتها بعد مرورها بتجربة زواج صعبة مع طليقها عبد الله (شريف منير) نتج عنها ابنتها تيا

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لكن الأقدار تجمعهما مرة أخرى وتمنحهما فرصة للدخول في علاقة متوجة بالزواج، وتجد فيه غالية ماكانت تبحث عنه في طليقها عبد الله لكنها لم تجده، فوافقت على طلب مراد اعطاء الفرصة لقصتهما أن تبدأ.

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تلعب الصدفة السلبية مع غالية كـ سد يمنعها عن مراد، لمعرفة أن مراد كان الخطيب السابق لصديقتها يسرا (تارا عماد)، فتطلب منه الابتعاد عنها من أجل صداقتها معها، ولاتريد خسارتها.

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يحاول مراد اقناعها بأن ارتباطها لايعتبر خيانة لصديقتها يسرا

، لأن خطوبتهما كانت قبل معرفتة غالية بـ مراد، وحاولت غالية التحدث مع يسرا لتوضح لها الأمر لكنها رفضت واعتبرتها خائنة لصداقتهما.

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ومع رفض يسرا للمصالحة، تقرر بدأ حياتها مع مراد، في ذلك الوقت الذي تبدأ عملها الذي جمعها صدفة بطليقها عبد الله كمخرج ، حيث يشاركان معاً في فيلم سينمائي ، ويحاول عبد الله اختبار مقدار حبه عند طليقته غالية مازال موجود أم لا، وهي تثبتله بأن الذي بينهما مجرد عمل وابنتهما تيا.

ومع قصة حب غالية ومراد، تولد قصة جديد بين والدتها عائشة (سوسن بدر) ود. معتصم (عماد رشاد) الذي يأتي للمنزل صدفه لمعالجة الجدة هادية (ليلى عز العرب) من الزهايمر.

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يدور المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي عن الطلاق وكيفية استكمال الحياة بعده للطرفين ، ومدى حرية المرأة في اختيار رجل آخر في حياتها ، وفي ذات الوقت الإهتمام بحياتها المهنية والأسرية من ناحية الام والجدة.

وتناول المسلسل سبب الطلاق هو عدم تحمل الزوج مسئولية الحياة الزوجية والاولاد، مع زوجة تقدم أقصى مالديها لإرضاء ومن أجل الحصول على حياة زوجية وأسرية مستقرة.

وبدأت الأحداث في اسبوعها الاول بخروج شريف منير من حياة ياسمين عبد العزيز وأصبح مسماه أب لأبنتها فقط، وصوبت تركيزها على حياتها

الإجتماعية مع والدتها وجدتها وابنتها بجانب حياتها العملية.

لتجد "ياسمين" حياتها بعد "شريف" مسئولة عن منزل آخر مع ابنتها ووالدتها وجدتها، وكل أهدافها تربية ابنتها في جو أسري اجتماعي سليم والإهتمام بوالدتها، وتقفل على قلبها حتى لاتكرر التجربة مرة أخرى وتبوء بالفشل.

الحياة الإجتماعية التي حققتها "ياسمين" من أصدقاء وأقارب فتحت عليها باب الحب مرة أخرى، وتلعب الصدفة هنا دور مهم في اللقاء برجل آخر "كريم فهمي" في إحدى حفلات عيد الميلاد، ذو مستوى اجتماعي عالي، وتبدأ نظرات ومشاعر الإعجاب المتبادلة دون حرية التحكم في القلب.

ويأتي العقل هنا بدوره التوقف عن الإنجذاب من أجل ابنتها وخطر طليقها "شريف" الذي يقف حائل بينها وبين حياتها العاطفية الجديدة، ومن الناحية الأخرى لايتسطيع "كريم" التوقف في التفكير فيها والبحث عنها.

يذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" من بطولة كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، سوسن بدر، عماد رشاد، كارلوين عزمي، أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، صبا الرفاعي، علا رشدي، محسن صبري، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وتدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.