شاهد .. رامز مجنون رسمي الحلقة 16 .. ريهام عبد الغفور

تظهر النجمة ريهام عبد الغفور كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقاتيغلب عليها الجانب الترفيهي.
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )
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