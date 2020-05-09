في حلقة جديدة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم "رامز مجنون رسمي"، تظهر النجمة ريهام عبدالغفور، كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةًالواحدة بعد منتصف الليل.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذينيُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )
لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ريهام عبد الغفور ضحية رامز مجنون رسمي على MBC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.