شاهد .. ريهام عبد الغفور ضحية رامز مجنون رسمي على MBC

في حلقة جديدة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم "رامز مجنون رسمي"، تظهر النجمة ريهام عبدالغفور، كضيفة مع النجم رامز جلال، في حلقة "الليلة" من البرنامج الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً

الواحدة بعد منتصف الليل.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين

لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا )

لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا ) لمشاهدة الحلقة السادسة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــا ) Advertisements

يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.