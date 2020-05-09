غدًا.. عمر كمال ضيف إيناس الدغيدي في شيخ الحارة



يحل المطرب عمر كمال ضيفًا على المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي، غدًا الأحد، في برنامجها الجديد "شيخ الحارة والجريئة" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.



ومن المقرر أن يكشف عمر كمال خلال الحلقة عن أزمته مع مغني المهرجانات حسن شاكوش ويرد على الإساءات التي وجهها له خلال حلقته السابقة بـ"شيخ الحارة والجريئة".



ويصرح أيضًا "كمال" بتفاصيل حول علاقته بالفنان

محمد فؤاد والفنان تامر حسني وأسرار إنسانية من حياته خلال الحلقة.



وقال عمر كمال إن حلقته في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" ستكشف الحقيقة حول علاقته بحسن شاكوش وأغنية "بنت الجيران" والفلوس التي حصل عليها وكيف شارك في الأغنية من البداية.

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وفي الفترة الحالية يعمل عمر كمال على تحضيره لأغنية جديدة له

بعنوان "بنتخان"، وذلك بالتعاون مع حمو بيكا، استعدادًا لطرحها أول أيام عيد الفطر المبارك القادم 2020.

ومؤخرًا طرح عمر كمال أحدث اغانيه، بعنوان "البرنس"، وهي ضمن الأغاني الدعائية لمسلسل "البرنس"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، ويتم عرضه بالفترة الحالية ضمن الموسم الرمضاني 2020، وحرص فريق العمل على صناعة أكثر من أغنية دعائية .

كما قدم عمر كمال اغنية "مات البطل"، ضمن الأغاني الدعائية لمسلسل "الاختيار"، والذي يقوم ببطولته الفنان امير كرارة، ويتم عرضه بالفترة الحالية ضمن الموسم الرمضاني 2020.

