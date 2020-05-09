تونس تجمع راغب علامة ولطيفة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة التونسية ​لطيفة​ عن حنينها لتونس ولليالي رمضان فيها، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان في شوارعها ومحلاتها يبكيني بدموع تغلبني".

بدوره علّق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ على منشور لطيفة، معبرا بدوره ايضا عن اشتياقه لتونس وشعبها، كاتبا: "انا اللي وحشتني تونس ووحشوني أهل تونس برشا برشا برشا". (مع وضع قلوب حمراء).

وقد لاقت تعليقاتهما عن تونس اعجاب عدد كبير من المتابعين التونسيين اضافة الى المتابعين الآخرين في العالم العربي.

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