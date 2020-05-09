ميرنا وليد - بيروت - تردد العديد من الأخبار التي تفيد بأن الممثل المصري ​محمد عز​ تزوج من الممثلة المصرية ​منى فاروق​ التي ظهرت برفقته في احدى الصور مرتدية فستان زفاف.

الا ان محمد عز اشار كشف ان هذه الصورة من كواليس مسلسل "الاب الروحي" الذي عرض في عام 2018، مضيفا انه متزوج منذ سنوات، معبرا على صفحته الخاصة عن ازعاجه من نشر الإشاعات.

الجدير ذكره ان محمد عز يشارك في مسلسل "الاختيار" من بطولة الممثلين المصريين أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة زواج محمد عز من منى فاروق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.