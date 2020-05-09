طارق سويد يُشيد بـ نجلا الهاشم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل اللبناني ​طارق سويد​ عن اعجابه الشديد بأداء الممثلة اللبنانية ​نجلا الهاشم​ في مسلسل "​بالقلب​"، اذ انه نشر مشهدا لها من العمل على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليه قائلا: "راقبو منيح كل حركة، كل نفس، كل ثانية ضياع عم بتوصلا القديرة اللي اسما نجلا الهاشم....اللي عايش مع شخص مصاب بالازهايمر او بيعرف شخص عندو ازهيمر، رح يقدر يعرف قديه نجلا الهاشم مبدعة".

الجدير ذكره ان "بالقلب" من بطولة سارة أبي كنعان، بديع أبو شقرا، غبريال يمين، كارمن لبس، دارينا الجندي، نوال كامل، ووسام فارس، من تأليف طارق سويد، إخراج جوليان معلوف.

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