خاص الفن- لهذا السبب لن تقيم غادة عبد الرازق حفل زفاف

ميرنا وليد - بيروت - بعد اعلان الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ زواجها مؤخرا من مدير التصوير ​هيثم زينيتا​، علمنا بأنها لن تقيم حفل زفاف بعد العيد كما تردد، ولكنها ستكتفي بحفل صغير للغاية ستحضره ابنتها روتانا وحفيداتها وشقيقتها ولن يكون هناك حفل زفاف كبير، على أن تسافر بعدها لقضاء شهر العسل قبل ان تعود لتواصل نشاطها الفني.

ويأتي هذا القرار نظرا لأن زواجها بهيثم زينيتا هو عودة مرة أخرى لبعضهما، اذ تزوجا قبل سنوات ولكن حدث بعض الخلافات التي أدت للإنفصال لكن عادا مجددا للتقارب أثناء تصوير مسلسلها "​سلطانة المعز​"، فقررا الزواج وكان من الشهود على عقد الزواج مؤلف المسلسل اياد ابراهيم.

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