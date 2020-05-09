ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​جيسي عبدو​ عن اشتياقها لصديقتها الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "يمكن هيدي أول مرّة منبعد عن بعض هالقد انشالله ما بتنعاد !! انا ما مصدقة شوفك ونقعد سوا ونضحك ليوجعنا وجنا ونروح مشاويرنا سوا ونرجع لحياتنا الطبيعية قرّبت كتير دقلك وقلك حطي القهوة انا جايي بحبك وشتقتلك كتيررررر".

بدورها ردّت ماغي قائلة: "بعرف انو الظروف خلتك بعيدة لفترة طويلة. وبعرف انو نهاري ما بيكمل بلا ما نتواصل مية مرة. بس حياتي بلا ما شوفك بوجي.. واشكيلك شوي.. ونضحك كتير..ناقصة..اشتقتلك صديقتي".

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كانت هذه تفاصيل خبر جيسي عبدو برسالة لـ ماغي بو غصن: "ما مصدقة شوفك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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