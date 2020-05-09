ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام تركية ان الممثل التركي كينان أميرزالي أوغلو ينتظر طفله الأول من زوجته الممثلة التركية ​سينام كوبال​، وذلك بعد ان انتشر هذا الخبر سابقا ونفي كوبال له.

الجدير ذكره ان كينان أميرزالي أوغلو انتقد مؤخرا سياسة رئيس جمهوريته رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب تدخله في الحرب السورية، داعيا اياه بأن يسحب الجنود الأتراك من سوريا ووضعهم فقط على الحدود التركية لحمايتها، اضافة الى عدم تدخله في الدول العربية الاخرى ايضا، مشيرا الى ان الشعب التركي لا يستطيع تحمّل المزيد من فقدان الجنود.

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