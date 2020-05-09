ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنانان ​سعد لمجرد​ و​محمد رضا​ دعاء لمناسبة شهر رمضان المبارك بعنوان "باب الرجاء" وذلك عبر "يوتيوب" من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي، تصميم فيديو عماد أزويات.

وكانت آخر أعمال لمجرد ديو جمعه بالفنان والملحن اللبناني صلاح الكردي بعنوان "شدة وبتزول"، تتناول الأغنية الالتزام بالحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا، من كلمات سعد لمجرد وصلاح الكردي وجلال الحمداني، والكليب من إخراج سعيد الماروق.

هذا وأدى لمجرد تتر مسلسل "دابا تزيان"، والذي عُرض مؤخرا، على قناة "إم بي سي 5" من إنتاج شركة الصباح.

أغنية "دابا تزيان" من كلمات وألحان وتوزيع جلال الحمداوي، وقام سعد بتسجيلها خلال تواجده مؤخرا فى المغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد ومحمد رضا يطرحان "باب الرجاء"- بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.