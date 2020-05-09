يسرا اللوزي ترد على اتهامها بإجراء عمليات تجميل

ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة المصرية ​يسرا اللوزي​ على تعليق إحدى المتابعات لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، عن تبدل شكل وجهها في الفترة الأخيرة.

وفي تعليق المتابعة ورد :"يسرا اللوزي والله ما عرفتك يا بنتي، سامعة صوتك وأقول مش انتي لا.. حتى انتي لعبتي في وشك!"، لترد يسرا :"لا ما لعبتش في وشي دي علامات الحمل بس".

يذكر أن آخر عمل ليسرا كان مسلسل "بخط الأيد" الى جانب إيمان العاصي، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، خالد كمال، صفاء جلال، محمد محمود، وسيناريو وحوار هالة الزغندي، إخراج شيرين عادل.

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