تراند اليوم : غادة عبد الرازق : إتجوزته في أرض جو وطلقته وردها في سلطانة المعز

في أول تعليق لها على عودتها إلى طليقها مدير التصوير هيثم زنيتا، نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة لها عبر حسابها على موقع “أنستقرام”، وهي مرتدية فستان زفاف ضمن أحداث مسلسلها التلفزيوني “أرض جو”، مطبوع عليها “زواج غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا”.

وكانت غادة قد كشفت الخميس عن زواجها للمرة الـ12 من مدير التصوير المعروف هيثم زنيتا بعد انفصال بينهما دام 6 سنوات، وذلك أثناء تصوير مسلسلها الذي يعرض حالياً “سلطانة المعز”، حيث تم عقد القران أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

وصرحت عبدالرازق بأن مكان قضاء شهر العسل سيتحدد بعد انتهاء تصوير المسلسل، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يكون في الجونة نظراً لإجراءات منع السفر مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعاونت عبدالرازق مع زنيتا في مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها، إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد.

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وفي لقاء تلفزيوني سابق كشفت عبدالرازق أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها، وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، ولديها ابنة واحدة اسمها “روتانا”، بينما كانت آخر زيجة لها من الإعلامي محمد.