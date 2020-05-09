تراند اليوم : بالفيديو – تامر حسني الو فودافون الو أورانج الو WE

تحظى الحملات الإعلانية لشبكات الاتصالات خلال شهر رمضان بمتابعة كبيرة لدى المشاهدين الذين اعتادوا وجود حشد من النجوم في تلك الإعلانات سواء كانت في شكل غنائي أو تمثيلي.

يعتبر الفنان تامر حسني أحد أبرز نجوم إعلانات شبكات الاتصالات بعد ظهوره في إعلانات لثلاثة من الأربع شركات المتواجدة في السوق المصري خلال السنوات الماضية

فيما يلي نستعرض إعلانات تامر حسني الرمضانية مع شركات الإتصالات

رمضان 2017.. فودافون

تواجد تامر حسني وسط كوكبة من المشاهير في حملة فودافون “أول مرة” والتي ضمت شيرين عبد الوهاب، عمرو يوسف وكندة علوش، رمضان صبحي وعدد من لاعبي الأهلي، غادة عادل وابنيها التؤأم، هيكتور كوبر ومحمود فايز.

ظهر تامر حسني مع المنتج وليد منصور والمخرج محمد سامي في لقطة وفي لقطتين كان بمفرده وسط مجموعة من الممثلين ثم اختتم الإعلان بالغناء مع شيرين لأول مرة منذ ظهورهما فنيًا.

رمضان 2018.. أورانج

Advertisements

شارك تامر حسني مع نانسي عجرم في أغنية “فرق كبير” التي دارت فكرتها عن تأثير الأشياء البسيطة في أحداث فرق كبير للآخرين.

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

رمضان 2020.. WE

يظهر تامر حسني مع شركة “وي” في أغنية الأصل مصري، التي تتحدث عن شخصية المصريين ومميزاتها.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله.