تراند اليوم : محمد ثروت يفتتح العشر الأواخر ب”مناجاة شهر رمضان”

‎بعد نجاح الحفل الأول تحت عنوان مناجاة النصف من شعبان والذي أعاد الفنان الكبير/ محمد ثروت للغناء كأول حفل أونلاين للإنشاد الديني عبر يوتيوب في العالم، قرر محمد ثروت أن يطلق النسخة الثانية منه تحت عنوان “مناجاة شهر رمضان المعظم”.

‎وكان حفل مناجاة النصف من شعبان قد تصدر ترند اليوتيوب في مصر والعالم العربي بأكثر من مليون مشاهدة لايڤ وآلاف التفاعلات والتعليقات ليضع الفنان الكبير محمد ثروت مع المنشدين إيهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني في بؤرة الاهتمام الجماهيري ويتيح وصولاً لهذا الفن الرفيع إلى دوائر وشرائح عمرية مختلفة من الجنسين تتعرف عليه لأول مرة.

‎ومن جانبه صرح محمد ثروت أن حفلات الأونلاين تعطي مساحة للتفاعل بين الفنان وجمهوره من خلال التعليقات الحية أثناء الحفل، كما أنها تتيح الفرصة لإبراز مواهب شباب المنشدين وهي تعتبر بمثابة نافذة للإنشاد الديني للمشاركين من الشباب. وأضاف ثروت أن فقرة المناظرة الصوتية في الحفل تتجلى فيها إمكانيات الأصوات المختلفة حيث تكون الفرصة لكل فنان ليخرج أفضل وأجمل ما لديه.

‎وشاركه الشيخ إيهاب يونس الرأي بأن حفلة مناجاه النصف من شعبان كانت من أهم وأكبر حفلات الإنشاد الديني فى الوطن العربي والإسلامي، وأن دعم الجمهور لفكرة المناجاه وتشجيعه لنا هو السبب الرئيسى لإستمرارية الفكرة لإحياء الأجواء الرمضانية الروحانية فى نفوسنا خاصة مع إغلاق المساجد لأول مرة وشعور كل منا بالعزلة في بيته.

كما أشاد المنشد مصطفى عاطف بالعمل مع الفنان محمد ثروت قائلا أن وجوده بجانبنا من أهم أسباب النجاح والحماس الذى شاهدتموه بالمناجاه، فمنذ الصغر تربينا وكبرنا على صوت هذا الفنان العظيم، الذي يعتبر أستاذ كبير ومدرسة رائدة فى الإنشاد، واظننى محظوظا بشرف الغناء معه والتعلم على يده امام المسرح وفى كواليس الحفل.

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‎ودعا المنشد محمود هلال جمهورة إلى مشاهدة ليلة المناجاه والتعايش مع الروحانيات الدينية ، داعيا الله أن يرفع عنا البلاء ، وصرح المنشد وائل الفشنى صاحب تتر مسلسل الاختيار أن النجاح الكبير الذى حققه حفل المناجاه كان وش السعد عليه وسبب ترشيحة ل” متدمعيش يا أمة” وأعرب عن فخرة الكبير بالإنشاد الدينى وسط مجموعة من عمالقة المناجاه على رأسهم الفنان محمد ثروت.

‎وأعرب الفنان أحمد سعد عن سعادته بالمشاركة في أكبر حفل إنشاد ديني خلال شهر رمضان المعظم، مؤكدا على أن المشاركة في ذلك الأجواء الرمضانية شرف كبير لأي فنان مصري، خاصة وأن هذا الشهر الكريم له طقوس خاصة في وجدان الجميع معبراً عن سعادتك وشكره للفنان محمد ثروت على إقامته هذا الحدث الروحاني الهام.

‎هذا وسينطلق الحفل هذه المرة عبر قناة مستقبل وطن على يوتيوب (MWPRODUCTIONSOFFICIAL ) ليلة الخميس القادم والذي يوافق ٢١ رمضان في بداية العشر الأواخر من الشهر الفضيل حيث يجتمع المنشدون الستة في ليلة لا تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله.