تراند اليوم : عزومة رمضان .. ظهور سمية الألفى و عائلة الفيشاوي و مصطفي خاطر

نشرت ندى الكامل صورا جديد من عزومة رمضانية ، مع أسرة الفنان أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وزوجته وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهر فى الصور الفنانة سمية الالفى فى ظهور نادر لها منذ رحيل الفنان فاروق الفيشاوى، وقد خطفت الأنظار إليها بجانب زوجة الفنان مصطفى خاطر.

وقد ظهر فى الصور أيضا ومن بين الضيوف شقيق احمد الفيشاوى بجانب بعض الأصدقاء المقربين.

يذكر أن أحمد الفيشاوى انتهى منذ أيام من تصوير فيلمه الجديد “الحارث” مع الفنانة ياسمين رئيس.

ويعرض حاليا للفنان مصطفى خاطر مسلسل “عمر ودياب” والذى يشارك فى بطولته على ربيع وإخراج معتز التونى.

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