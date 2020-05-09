شاركت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جمهورها وهي تقوم بحلق شعر طفلتها الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الـ4 أشهر بالشفرة، من دون أن تشكف عن سبب قيامها بهذه الخطوة.
وبدت بن حسين في الفيديو وهي تمسك طفلتها بينما يقوم الحلاق بحلاقة شعرها، وعلقت على الفيديو، كاتبة: "أقرع مقيرع طاح بالطاسه".
وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ إستغرب الكثير منهم سبب قيامها بهذا التصرف وما الغاية منه.
وكانت روان بن حسين قد فاجأت جمهورها في شهر آب/أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان، وقالت: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني
كانت هذه تفاصيل خبر روان بن حسين تحلق شعر ابنتها الرضيعة بالشفرة في فيديو صادم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.