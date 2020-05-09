روان بن حسين تحلق شعر ابنتها الرضيعة بالشفرة في فيديو صادم!

شاركت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جمهورها وهي تقوم بحلق شعر طفلتها الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الـ4 أشهر بالشفرة، من دون أن تشكف عن سبب قيامها بهذه الخطوة.

وبدت بن حسين في الفيديو وهي تمسك طفلتها بينما يقوم الحلاق بحلاقة شعرها، وعلقت على الفيديو، كاتبة: "أقرع مقيرع طاح بالطاسه".

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وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ إستغرب الكثير منهم سبب قيامها بهذا التصرف وما الغاية منه.

وكانت روان بن حسين قد فاجأت جمهورها في شهر آب/أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان، وقالت: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني