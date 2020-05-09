جوهر توكتاش يستغل فيروس كورونا ليقتل طفله الصغير!

متابعة بتجــــــــرد: اعترف لاعب كرة قدم في نادي Yildirimspor التركي للهواة جوهر توكتاش بقتل ابنه الصغير البالغ من العمر 5 سنوات فقط، بجريمة مروعة هزّت الرأي العام التركي.

فبحسب وسائل الإعلام التركية، توجه اللاعب البالغ 33 عاماً بنفسه إلى مقر الشرطة في مقاطعة بورصة للإدلاء باعترافاته عقب مرور 11 يوماً على دفن ابنه.

وقد كان تقرير الوفاة قد ذكر أن سبب موت الطفل كان نتيجة ضيق في التنفس الناتج عن فيروس كورونا، بعد أن نقل الصغير إلى المستشفى وهو يعاني من ارتفاع درجة الحرارة والسعال الشديد، ما استدعى دخوله إلى الحجر الصحي رفقة والده.

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لكن الوالد كشف أمام الشرطة، انه استغل مرض ابنه للتخلص منه بخنقه بواسطة وسادة لمدة 15 دقيقة، وبعد تنفيذ جريمته خرج لطلب النجدة من الأطباء.

كما اعترف الوالد القاتل أن دافع الجريمة إنه لم يحب طفله منذ قدومه إلى الحياة، وإنه أصيب بانهيار عصبي في المستشفى.