عائلة سمبسون تثير الدهشة بتنبؤ جديد

متابعة بتجــــــــرد: لطالما اشتهر، البرنامج التلفزيوني للرسوم المتحركة، “عائلة سمبسون”، بتوقّع الأحداث المستقبلية الّتي تثير الدهشة بدقّتها في التفاصيل.

إلّا أنّ الأمور بدأت تصبح أشدّ غرابة. فبعد التنبؤ بفيروس كورونا المستجد، ها هي العائلة تتوقّع غزو الدبابير القاتلة أيضاً، وذلك وفقاً لحلقةٍ من العام 1993 عثر عليها مستخدمو موقع تويتر.

وفي التّفاصيل، فقد ظهر في الحلقة 21 من الموسم الرابع فيروس غامض في آسيا، أُطلِق عليه إسم إنفلونزا أوساكا، في مدينة سبرينغفيلد الأميركية. وظهر في الحلقة عامل ياباني مريض وقد عطس داخل صناديق تحتوي على معدّات جديدة طُلب من سكان سبرينغفيلد اقتناؤها بينهم عائلة “هومر سمبسون”.

وبعدما انتقلت العدوى إلى المواطنين، يظهر في المقطع حشد متمرد غاضب يطالب بالعلاج، ففجّر غضبه من خلال تحريك شاحنة للحصول على دواء فأطلق عن غير قصد سرباً كبيراً من النحل القاتل.

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ولهذا السبب، اصيب عدد كبير بالصدمة لأنّ غزو دبابير قاتلة قد اجتاح ولاية واشنطن بالفعل منذ فترةٍ قصيرة.

وقد حقق المقطع أكثر من 5.7 ملايين مشاهدة منذ نشره.

https://www.dailymail.co.uk/