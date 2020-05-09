أصالة ألغت متابعتها.. هل تعود أنجي علي إلى طليقها طارق العريان؟

متابعة بتجـــــــــرد: عاد إسم الإعلاميّة المصريّة انجي علي إلى التداول بعد انفصال طليقها المخرج طارق العريان عن زوجته الفنانة السوريّة اصالة نصري.

وانطلقت شائعات تفيد بأن طارق العريان سيعود إلى زوجته الأولى انجي علي، وقد واجهها شيخ الحارة بمعلومات عن تواجدهما سوياً مؤخراً في دولة عربيّة، وذلك أثناء حلولها ضيفة على برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي.

بدورها، نفت انجي علي كلّ هذه الشائعات مُستغربةً إلغاء أصالة متابعتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وأكّدت أنها لم تذهب إلى دبي مع طارق العريان وستفرح لو عادت المياه إلى مجاريها بين الأخير واصالة.